Курс на газ: энергетики рассказали, когда Воркута и Инта перейдут на новое топливо

Фото предоставлено ПАО «Т Плюс»

Конец года — самое время подводить итоги и заявить о планах на год грядущий. О работе в условиях пандемии, выполнении инвестиционных программ и многом другом шла речь на межрегиональной селекторной пресс-конференции руководства ПАО «Т Плюс». Участие в ней приняли гендиректор компании Андрей Вагнер, руководитель Коми филиала Сергей Добров, а также журналисты.

Модернизация Заполярья

Энергетики не скрывают: 2020 год им запомнится надолго, - ведь большая его часть прошла не просто в решении насущных задач, но и в борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Год был сложным, тяжёлым. Но несмотря на пандемию, в Коми, как и в целом в компании, полностью выполнены инвестиционная и ремонтная программы, - отметил Андрей Вагнер. – Финансирование по ним в этом году выросло и суммарно превысило 30 млрд рублей. Благодаря этому мы сумели заменить 460 км трубопроводов - на 10% больше, чем в 2019-м. Как следствие, повреждаемость на тепловых сетях снизилась на 16%.

Как сообщил Сергей Добров, объём финансирования на ремонты и реконструкцию в 2020 году в Республике Коми составил 1,964 млрд руб. На 2021 год запланировано ещё порядка двух миллиардов.

Фото предоставлено ПАО «Т Плюс»

Основные инвестиции в регионе пришлись на Воркуту. Завершена газификация Центральной водогрейной котельной. Близится к концу модернизация оборудования на ТЭЦ-2, ее тоже переводят на газ.

- До конца года на ТЭЦ-2 завершатся все работы по строительству и монтажу газового хозяйства. Ожидаем, что в апреле 2021-го туда подадут газ, - отметил Андрей Вагнер.

В продолжении темы Сергей Добров отметил, что к 2022 году должна быть закрыта Воркутинская ТЭЦ-1 с переводом всей тепловой нагрузки на ЦВК. Испытания возможностей котельной прошли успешно ещё в ноябре.

Что в планах?

Модернизация коснётся энергоузла Инты. Энергетики и газовики подписали соглашение, по которому в 2023 году вместо угольной ТЭЦ в городе появится новая котельная на газе.

- Мы для себя определились уже с составом оборудования. В ближайшее время готовимся к закупкам. ТЭЦ очень старая, её модернизацией заниматься смысла нет, - отметил Андрей Вагнер. - На газификацию города компания потратит около 800 млн рублей.

На 2021 год у компании большие планы. Прежде всего будет продолжен проект цифровизации. В нынешнем году завершили его первый этап – в городах присутствия прошла автоматизация процессов, проработан вопрос онлайн-учёта показателей, установлено несколько тысяч устройств передачи данных. В Коми на эти цели выделили 152 млн руб.: это установка регуляторов и расходомеров, автоматизация процессов.

На этой платформе будут тиражировать систему «Умный город в тепле». Программа позволит обеспечивать полный контроль теплоснабжения.

Кроме того, в «Т Плюс» пообещали со следующего года проводить летние ремонтные кампании с минимальными отключениями горячей воды. Для этого в межотопительный период 2021 года будут использовать временные трубопроводы, специальные перемычки, опрессовочные машины.

Кира Волкова