Жители Коми смогут звонить внутри сети при любом балансе

Фото: МегаФон

Жители Коми смогут звонить внутри сети даже при отрицательном балансе на счете, и такие разговоры не будут расходовать пакет минут. Такое обновление сделал МегаФон для основной линейки #БезПереплат. Безлимит внутри сети начнет действовать для всех новых пользователей линейки автоматически, без необходимости подключать опцию.

«Более половины звонков абоненты, как правило, совершают внутри сети своего оператора. Новые условия позволят не переплачивать, точнее рассчитать необходимое количество минут и подобрать удобный тарифный план. Мы также сделали внутрисетевые звонки доступными при отрицательном балансе - это актуально для 40% абонентов, которые регулярно забывают вовремя пополнить свой счет. Теперь те, кто предпочитает голосовые вызовы звонкам в мессенджерах, также всегда смогут оставаться на связи», - отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Тарифы #БезПереплат позволяют безлимитно звонить и отправлять медиафайлы в популярных мессенджерах – WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat и Telegram, даже при отрицательном балансе. Абонентам также доступна бесплатная опция «Копилка». Она дает возможность сохранять неиспользованные в течение месяца минуты и гигабайты и использовать их в любое время. Опцию активировали уже 27% абонентов, накопив 20 тысяч терабайт интернета.