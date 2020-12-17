Жителям Коми рассказали, что делать, если не заплатил налоги до 1 декабря

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Срок оплаты имущественных налогов за 2019 год истекает 1 декабря 2020 года. Об этом напоминает Центр финансовой грамотности Коми.

Всем, кто не заплатил вовремя, будут начислять пени, причём уже со 2 декабря 2020 года. В Центре рассказали, что делать, если вы пропустили все сроки.

Сначала стоит узнать о существующей задолженности. Информацию можно получить несколькими способами

Первый - на сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Личный кабинет налогоплательщика». Для того, что бы войти в личный кабинет, вам следует подтвердить свою учетную запись на «Госуслугах» или же просто ввести логин и пароль от личного кабинета, выданного в налоговой или МФЦ;

Второй и самый легкий – зайти на «Госуслуги»;

Третий способ – это зайти на сайт Управления Федеральной службы судебных приставов. Однако, стоит отметить, что сайт показывает только те долги, по которым вынесли судебное решение.

Если у вас все-таки есть долг, то поспешите его погасить: ведь пени начисляются ежедневно. Ситуация может дойти вплоть до ареста имущества или счёта. Чтобы не доводить до этого, лучше вовремя заплатить, используя личный кабинет налогоплательщика, сервис «Заплати налоги» или сервисы банков-партнёров.

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