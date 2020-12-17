В селе Коми установили 11-метровую живую елку

Фото: удорская газета «Выль туйöд».

В Коми продолжается подготовка к Новому году. Так, в Кослане установили главный символ праздника - живую ель. В высоту зеленая красавица достигает 11 метров. Росла ель в 306 квартале Удорского лесничества.

Скоро ель украсят гирляндами, новогодними игрушками и мишурой. Власти села надеются, что дерево поднимет настроение всем жителям, ведь массовых гуляний на Новый год в Кослане не будет. Все мероприятия отменены из-за коронавируса.

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