Как будут проводить новогодние утренники, когда начнутся каникулы и сколько зараженных школьников в столице Коми

Фото: Евгения ГУСЕВА
До Нового года осталось ровно две недели, а значит, скоро школьники уйдут на каникулы. Но перед этим они отметят праздник вместе с одноклассниками, или нет? Отвечаем на самые часто задаваемые вопросы родителей Сыктывкара, касающиеся образовательного процесса.
Так новогодние утренники будут?
Будут, но не в том формате, в котором мы привыкли. Каждый класс отдельно отметит приближающийся праздник. Родителей пускать на мероприятие строго запрещено.
Когда закончится учебная четверть?
Школьники начнут отдыхать уже 28 декабря, рассказали в администрации Сыктывкара. Их каникулы продлятся 14 дней. Снова за парты ученики сядут 11 января.
Что сейчас делает в школах, чтобы не дать вирусу распространиться?
Власти города подробно рассказали, что делается в образовательных учреждениях столицы, чтобы обезопасить педперсонал и детей. Так, в школах разработаны графики входа учащихся в образовательные организации, при этом задействовано несколько входов в здания для обязательного разведения потоков детей.
Второе - проводится обязательная термометрия педагогов, технического персонала и детей, чтобы не допустить прохождение в школу лиц с признаками заболеваний, также за каждым классом закреплён отдельный учебный кабинет.
В школах установлены санитайзеры, помещения постоянно проветривают и обрабатывают.
Много ли заболевших детей?
По данным мэрии Сыктывкара, коронавирусом за все время заболело лишь 43 ученика и 21 работник школ. А вот с ОРВИ дела обстоят напряженнее: 1969 детей заболели, что составляет 6,1 % от общего количества учащихся, и 95 учителей, то есть 4,1% от общего числа.
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