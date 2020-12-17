Фото: ivanovskoe-mos.ru.

В Коми определили победителей республиканского конкурса «Наставник года», сообщает пресс-служба министерства соцразвития региона.

Ими стали Инга Усачева, Юлия Канева и Ирина Зимина. В этом году все лидеры конкурса – из Сыктывкара. Каждый из победителей получит в награду по 1 миллиону рублей и заслуженное право называться Наставником года-2020.

За право называться Наставником года конкурсанты боролись в 3 номинациях: «Наставничество на производстве, в бизнесе и иных производственных сферах», «Наставничество в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, спорте и иных непроизводственных сферах» и «Наставник – ветеран отрасли».

Конкурс «Наставник года» проводился в два этапа. Первый тур состоялся на муниципальном уровне. По результатам отборочного этапа в финал прошли 8 участников, которые продолжили конкурсную борьбу за звание Наставника года-2020.

В итоге лидером в номинации «Наставничество на производстве, в бизнесе и иных производственных сферах» стала Инга Усачева.

Лидером в номинации «Наставничество на производстве, в бизнесе и иных производственных сферах» стала Инга Усачева.

Юлия Канева одержала победу в номинации «Наставничество в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, спорте и иных непроизводственных сферах».

Юлия Канева одержала победу в номинации «Наставничество в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, спорте и иных непроизводственных сферах».

Лучшей в номинации «Наставник – ветеран отрасли» признана Ирина Зимина.

Лучшей в номинации «Наставник – ветеран отрасли» признана Ирина Зимина.

Победителям будет присвоено звание лауреата премии Правительства Республики Коми.

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