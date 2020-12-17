Вакцинация от коронавируса будет проходить и в новогодние каникулы

Фото: Алексей БУЛАТОВ Фото: Архив "КП"

Вакцинация от COVID-19 в Коми не будет останавливаться из-за новогодних каникул. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В первую очередь прививку сделают лицам, непосредственно контактирующими с ковид-пациентами - это медицинские работники. Затем ее получат учителя и работники соцучреждений.

В администрации добавили, что препарат «Спутник V» доставлен уже во все субъекты страны. Вакцину поставляли особыми логистическими путями, соблюдая все рекомендации по транспортировке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вакцинацию от коронавируса в Коми внесли в календарь прививок

Прививать от COVID-19 будут с учетом приоритетности (подробности)