Коми энергосбытовая компания приняла участие в межрегиональной пресс-конференции ПАО «Т Плюс»

Фото предоставлено ПАО «Т Плюс».

Цифровизация

Генеральный директор АО «Коми энергосбытовая компания» Елена Борисова отметила, что одни из нововведений, которые внедрила компания в этом году, это установка общедомовых приборов учета теплоэнергии в многоквартирных домах.

Генеральный директор АО «Коми энергосбытовая компания» Елена Борисова. Фото предоставлено ПАО «Т Плюс».

— По действующему законодательству, каждый многоквартирный дом должен быть оснащён общедомовым прибором учёта тепла. В этом году мы уже установили 121 счётчик. Ещё в 53 домах компания приступила к работам, — сказала Елена Борисова.

Счётчик позволяет объективно учитывать потреблённый домом ресурс и, как следствие, экономить при проведении энергосберегающих мероприятий.

Эксперты также напомнили, что оплата установки приборов ложится на собственников. Сделать это жители региона могут единовременно или в рассрочку на пять лет. Юрлицам необходимо оплатить выставленный счёт сразу и в полном объёме.

Переход в онлайн

Цифровизация также коснулась и сервисов компании. В условиях пандемии в центре внимания оказались дистанционные каналы. Так, получить консультацию специалиста можно на сайте компании с помощью сервиса «Обратная связь».

Кроме этого, создан онлайн-формат предварительной записи на посещение офисов компании. Достаточно просто зарегистрироваться в «Личном кабинете» на сайте и выбрать удобное для себя время.

— Наши офисы по-прежнему рады принять клиентов. Но работают они в строгом соответствии с правилами Роспотребнадзора: ограниченное количество человек в здании с соблюденной дистанцией в полтора метра, обязательное наличие средств личной гигиены у специалистов и посетителей офиса, — подчеркнула Елена Борисова.

Фото предоставлено ПАО «Т Плюс».

В этом году компания запустила и новый мобильный сервис – приложение «Мой сбыт» для смартфонов на платформе Android и iOS. Оно позволяет получать счета, оплачивать их без комиссии, передавать показания.

Болевые точки

Одной из главных болевых точек компании остаётся дебиторская задолженность. Суммарно ее размер по всем группам потребителей составляет 5,8 млрд рублей – за тепло, а за электроэнергию – 3,9 млрд рублей (на 1 ноября 2020 года). Более 65% (6,483 млрд рублей) в общей сумме долгов – это долги населения.

Генеральный директор компании напоминала, что клиенты из числа физических лиц могут погасить их с приятными для себя бонусами в рамках акции «В Новый год – без долгов!». Необходимо до 31 декабря 2020 года оплатить задолженность за энергоресурсы (в случае её наличия), а также ноябрьский и акционный декабрьский счета. При выполнении всех условий компания простит пени, начисленные до пятого апреля 2020 года. А все участники станут претендентами на победу в розыгрыше сертификатов на оплату услуг компании и двух смартфонов.

Проблемными для компании также остаются пустующие квартиры Воркуты и водоканалы. Дебиторская задолженность за энергоресурсы в пустующем жилфонде заполярного города достигла 478,9 млн рублей, водоканалов – 930,3 млн рублей.

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