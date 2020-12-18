Коронавирус в Коми 18 декабря 2020: за сутки зафиксировано десять смертей от COVID-19

Фото: Алексей БУЛАТОВ Фото: Архив "КП"

К концу недели в Коми число зараженных коронавирусом достигло 26 658 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте оперативного штаба. Количество зарегистрированных фактов инфицирования стало больше на 287 заболевших по сравнению с минувшими сутками.

Изменился и показатель смертности. За прошедшие 24 часа было зафиксировано десять летальных случаев. За все время пандемии это число достигло отметки в 493 жертвы COVID-19.

Отмечается, что 23 211 пациентов были выписаны с выздоровлением. Этот показатель увеличился на 286 человек по сравнению с 17 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще одну категорию граждан хотят прививать от коронавируса

По мнению экспертов, эти люди находятся в зоне риска (подробности)