В Коми назвали районы, где произошло больше всего заражений коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА Фото: Архив "КП"

За минувшие сутки в Коми было зарегистрировано 287 случаев заражения коронавирусом. Согласно данным Роспотребнадзора, жители Ухты заражались чаще остальных. Здесь сразу 70 человек подхватили инфекцию.

Следующим городом в антирейтинге идет Сыктывкар. В столице республики 69 человек получили положительные анализы на коронавирус.

Замыкает тройку лидеров по количеству зараженных за сутки Воркута с 30 фактами инфицирования.

Добавим, что всем им оказывается специализированная медицинская помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 10 200 человек, из них 10 197 контактировали с заболевшими, 3 прибыли из-за рубежа.

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