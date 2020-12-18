«Бродячих собак отстреливать не будем!»: заявил мэр Ухты Магомед Османов после трагедии с погибшей женщиной

Фото: личная страница соц.сети "Вконтакте" Магомеда Османова

Сегодня руководитель МОГО «Ухта» Магомед Османов совместно с коллегами провёл оперативный брифинг по случаю трагедии, произошедшей накануне вечером в посёлке УРМЗ, где было обнаружено тело ухтинки со следами укусов животных.

– Хочу, прежде всего, выразить слова соболезнования семье погибшей ухтинки. И пожелать скорейшего выздоровления пострадавшему мужчине, который сейчас находится в городской больнице в Шудаяге в тяжёлом состоянии. Врачи принимают все меры для того, чтобы он скорее восстановился. Сейчас мы ждём результатов следствия, – сказал Магомед Османов и заверил, что семье погибшей будет оказана помощь.

Ранее на сессии Совета депутатов Ухты единогласно было принято решение предложить Государственному Совету Республики Коми выйти в дальнейшем на федеральный законодательный уровень и внести изменения в действующий закон (№498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

– Сегодня мы никому не позволим нарушить федеральный закон, за это следует соответствующее наказание. Но сейчас мы получили ту ситуацию, которая наглядно показывает, что закон в полной мере не защищает нас от диких бродячих собак, – отметил Магомед Османов.

Он добавил, что сегодня же и в ближайшие дни ухтинский подрядчик по отлову животных будет работать конкретно в том месте, где случилась трагедия. Тем не менее, те собаки, которые ранее уже были отловлены, стерилизованы и чипированы, вернутся в свою среду обитания.

– Это опять же не даст гарантии безопасности, что ещё раз подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, начав предлагать внести изменения в федеральный закон. Со своей стороны мы это работу максимально постараемся довести до конца, - завершил глава ухтинской администрации.

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