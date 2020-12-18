В Сыктывкаре расскажут зимние сказки с оркестром

Фото: Наталья Конюхова

19 декабря Театр оперы и балета Республики Коми приглашает маленьких зрителей на «Сказки с оркестром».

Первой ступенькой в мир музыки, художественного слова и живописи станет сказка «Щелкунчик и Мышиный король» Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Эту рождественскую сказку прочитает Артём Варгафтик – музыкант, педагог, критик, радио- и тележурналист, автор и ведущий программ на канале «Культура», автор проекта Московской филармонии для детей и юношества «Популярная музыкальная энциклопедия». В его исполнении знакомая всем добрая волшебная история обретёт новое звучание.

Фото: Наталья Конюхова

Полноправным партнёром Артёма Варгафтика выступит оркестр театра оперы и балета под управлением главного дирижёра Романа Денисова.

Фото: Наталья Конюхова

Прозвучит музыка из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик». Петр Ильич воплощает в музыке к этому спектаклю вечную тему – тему преодоления враждебных сил благодаря силе любви, музыка спектакля насыщена яркими выразительными образами. Музыканты оркестра, оживляя музыку великого Чайковского, добавят таинства и волшебства произведению знаменитого немецкого сказочника Гофмана.

Одновременно в ткань сказки будут вплетены анимированные картины знаменитых художников из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. На глазах зрителей произойдёт «оживление» шедевров изобразительного искусства, полотен А. Куинджи, А. Васнецова, В. Сурикова, И. Левитана, Н. Рериха, П. Гогена, К. Юона и других мастеров.

Первая встреча с «Щелкунчиком» на проекте «Сказки с оркестром» пройдет 19 декабря, начало представления в 11:00.

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