Не за горами, друзья! Давайте вспомним, что мы хотим вдруг сегодня или завтра. Или какие пожелания мы можем загадать, чтобы все позавидовали. «Комсомолка» спросила известных жителей региона, о чём они мечтали в детстве и как планируют встретить Новый год в этот непростой 2020-ый.Новогодние чудесаИ.о. министра образования, науки и молодёжной политики Коми Наталья ЯкимоваНовый год мы всегда отмечали дома, в кругу семьи: мама, папа, я и сестра. Мы не ходили в гости, и к нам не приходили, для нашей семьи это был и остается тихий семейный праздник. Всегда у нас дома была живая ёлочка, высокая, до потолка. Папа за ней каждый год ходил в лес. Мы её с интересом наряжали, вешали серебряный дождик. А ещё мне очень нравился серпантин, но почему-то он у нас бывал нечасто. С тех времен праздник Нового года у меня ассоциируется с запахом свежей хвои, с боем курантов. Голубым огоньком по телевизору. А ещё с бенгальскими огнями, которые мы зажигали на улице, когда было не очень холодно.Были и чудесные хлопушки с сюрпризом — бумажными сложенными масками или воздушными шариками, которые мы потом надували. Каждый год к нам приходили Дед Мороз со Снегурочкой. Мы с сестрой старательно учили стихи и рассказывали их, в награду получали сладкие подарки. О других подарках даже и не мечталось, настолько сильно было ощущение праздника! И в том, что каждый год всё повторялось по одному и тому же сценарию, был особенный смысл. Мы на самом деле ждали этих новогодних чудес весь год! Лет с 12-13 я уже сама играла роль Снегурочки на утренниках в детских садах, несла праздник, ощущение сказки и волшебство праздника малышам…12 коржей счастьяКомпозитор Коми Михаил ГерцманВозможно, я вас удивлю, но в начале 50-х годов (когда я и был маленьким) и традиции-то такой не было – просить что-то у Деда Мороза. Да и «заказной» Дед Мороз тогда не ходил по квартирам, а значит, и на табуретку я не вставал и стихов ему не читал.Мы, послевоенные дети, были лишены сегодняшнего новогоднего романтизма – время было не слишком богатое. Но мандарины и конфеты на Новый год у нас с младшим братом всегда были в изобилии, а мама ещё и пекла торт Наполеон из 12 коржей (не считая верхнего и нижнего слоя), который я люблю по сей день и всякий раз вспоминаю в каждый в Новый год...Коньки моей мечтыМэр Сыктывкара Наталья ХозяиноваМоя мечта — белые фигурные коньки. Мы жили в Печоре, и я ждала, когда родители подарят то, что я хочу. В студенческие году поступила в СГУ, верила в чудо. Сейчас, когда Сыктывкар озаряется небесным рождественским светом, хочу сказать...Хочу пожелать нашему городу в новом году стабильности и процветания, а всем его жителям – счастья, здоровья и благополучия. Пусть новогодние праздники наполнят ваши дома душевной теплотой, принесут вам незабываемые впечатления и подарят каждой семье любовь и согласие! Желаю, чтобы в новом году сбылись ваши самые заветные мечты. Доброго здоровья, благополучия и счастья в Новом году!Давайте верить в чудоСпортсмен Алексей МихайлусовВ Деда Мороза верил, в того самого человека, который творит волшебство. Мама или папа приводили меня 31 числа к ёлочке, и я вдруг понимал, что чудо есть в нашей жизни. На самом деле открывался балкон, и приходили Деды Морозы, волшебники. Вы не поверите — в другой комнате я ждал сказки. Я всегда знал, что Дед Мороз существует. И так и есть!Дом для многодетный семейЭкоактивист Виктор ВишневецкийВ детстве я любил Новый год, потому что не надо было идти в школу. Вместо занятий были праздники, и по телевизору показывали добрые сказки. Можно было хорошенько выспаться, с утра посмотреть мультфильм, а потом пойти играть в футбол с друзьями возле школы №12.Декабрь начинался чередой дней рождения родных, среди которых был и мой. Ощущение праздника наступало постепенно, и Новый год был кульминацией. У нас большая семья, восемь детей, так что жили мы небогато. Но в праздник мы накрывали большой стол с кучей еды, может быть не такой изысканной, но очень вкусной. Обычно всё это едят несколько дней. Но в нашей большой семье уже к середине следующего дня все наготовленное уничтожали. Первого января я вставал позже всех, поэтому мне доставалось меньше всего. Но Новый год все равно был для меня настоящим волшебством.В нашей большой семье лучше готовил папа, ему помогали старшие сестры, они нарезали салаты, делали пюре и всегда готовили на праздник торт. Это было очень здорово, потому что в детстве я любил сладости. Второй моей большой мечтой, желанием, которое я загадывал под бой курантов, было построить большой уютный дом для многодетных семей — красивый и со всеми удобствами. Это я и загадаю на Новый год.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВласти приняли важное решение. Оно касается 31 декабря (подробности)