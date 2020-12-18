Еще одна категория граждан в Коми может рассчитывать на внеочередную вакцинацию

Фото: Алексей БУЛАТОВ Фото: Архив "КП"

Российские журналисты могут быть включены в список тех, кто может рассчитывать на вакцинацию от коронавируса в первую очередь. Ранее речь шла только о врачах, работниках соцучреждений и педагогах.

По мнению главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, корреспонденты изданий и каналов находятся также в зоне риска. Он отметил, что среди журналистов много тех, кто хотел бы сделать прививку от COVID-19.

- Мы видим большой интерес различных журналистов привиться. Минздрав, когда распределяет вакцину, понимает, что журналисты тоже находятся в определенной группе риска, потому что общаются с большим количеством людей, это часть их профессии. Поэтому я думаю, они [Минздрав РФ] тоже это учитывают, - цитирует его слова ТАСС.

Для уточнения информации редакция «КП-Коми» отправила запрос в региональный Минздрав с просьбой уточнить данную информацию. На момент выхода статьи ответ еще не получен.

Статья будет дополняться.

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