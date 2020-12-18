Куда сходить с детьми на новогодние праздники 2020-2021 в Сыктывкаре

Фото: pexels.com

Из-за пандемии коронавируса в Коми отменны все массовые гуляния на Новый год: не будет ни салюта, ни открытия главное ёлки. Но варианты веселого досуга все же есть. Рассказываем, как можно провести время с ребенком на длинных выходных.

Городские катки

Мэрия города задалась целью поднять жителям столицы праздничное настроение. Для этого было решено установить как можно больше городских елок и залить катки.

Фото: pexels.com

- В частности, в Эжве поставлены три елки, открытие которых состоится в режиме онлайн. В Краснозатонском установили две елки на площади им. Чепыгина и в Сосновой поляне, также для жителей поселка заливают каток. В Верхней Максаковке украшают четыре елки и уже работает каток. Установка новогодней елки запланирована и в Седкыркеще, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Также горожане смогут взять коньки напрокат.

«Тюбинг кросс»

Мэрия приглашает горожан на новую зимнюю карусель «тюбинг кросс». Планируется, что для детей из многодетных и малоимущих семей будет действовать скидка при предъявлении удостоверяющих статус документов. Также на Стефановской площади 31 декабря зазвучит новогодняя музыка, которую в 00:00 часов по московскому времени сменит бой курантов и поздравление Президента России Владимира Путина.

Фото: pexels.com

После этого музыкальное сопровождение с поздравлениями и обращениями к горожанам и гостям столицы Коми о соблюдении профилактических мер продолжится до 02:00 часов ночи. А после 1 января музыку планируется включать по городу с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00, а на Стефановской площади - до 20:00 вечера.

Фото: pexels.com

Просмотр онлайн-спектакля

Для детей администрация города устроит онлайн-постановку спектакля «Снегурочка на острове пиратов». Он будет идти практически весь день 30 декабря с 10 до 20 часов.

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