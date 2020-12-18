Как получить пять тысяч рублей на ребенка: рекомендации для жителей Коми

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Власти Коми рассказали, как получить пять тысяч рублей на ребёнка, анонсированные Путиным. Выплата положена тем семьям, где воспитывается ребёнок до 7 лет включительно. Родители получат деньги за каждого малыша, подходящего под условия. Особенностью новой выплаты станет то, что она будет выплачена по принципу “социального казначейства”: за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей.

Таким образом, родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно.

Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года. Заявления будут приниматься до 1 апреля 2021 года.

На новую выплату смогут рассчитывать 75 тысяч детей в Коми.

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