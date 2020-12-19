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Коронавирус Covid-19

Рубеж пройден: в Коми умерли от коронавируса 502 человека

Коронавирус в Коми 19 декабря 2020: за сутки зафиксировано 284 новых случая заболевания COVID-19
Источник:kp.ru
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В республике 9 новых случаев летального исхода за сутки

В республике 9 новых случаев летального исхода за сутки

Фото: Артем КИЛЬКИН

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 19 декабря в России 28 209 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 284 новых случая.

Всего в республике сейчас 26 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 502 пациента, 9 новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 23 556 человек (345 пациентов выздоровели за сутки).

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