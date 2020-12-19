Ухта вновь вышла на первое место по числу заболевшими ковидом

Фото: архив КП

На сегодня, 19 декабря, в Коми выявлено ПЦР-тестированием 26942 (+284) случая заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Ухте – 79 случаев, Сыктывкаре – 75, Ижемском районе – 20.

Охват ПЦР-тестированием на выявление новой коронавирусной инфекции в Республике Коми превышает общероссийский норматив в три раза. Именно широким охватом тестирования объясняется большое количество выявленных случаев инфицирования COVID-19.

Всего под медицинским наблюдением находятся 10193 человека, из них 10182 контактировали с заболевшими, 11 прибыли из-за рубежа. Судя по цифрам, в республике появились новые зарубежные «пришельцы».

За последние сутки снято с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 503 человека. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Официально подтверждено 502 (+9) случая летального исхода у пациентов с коронавирусом.

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