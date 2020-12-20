В Коми выздоровели от коронавируса 355 человек

За сутки зафиксировано 284 новых случая заболевания COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 20 декабря в России 28 948 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 284 новых случая.

Всего в республике сейчас 27 226 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 511 пациента, 9 новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 23 911 человек (355 пациентов выздоровели за сутки).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как реально идет вакцинация от коронавируса в Коми (Говорящие цифры)