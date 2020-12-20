Воркуту накрыла пурга: в городе разгребают метровые сугробы

Фото: мэрия Воркуты

Непогода накрыла Воркуту ранним утром 19 декабря. К 18.00 в муниципалитете было объявлено штормовое предупреждение с усилением юго-западного ветра с переходом на северный 8-13 м/с, порывами до 20 м/с, в связи с чем гражданам рекомендовали воздержаться от выезда на кольцевую автодорогу на личных автомобилях и использовать общественный транспорт.

По предварительным данным за сутки в Воркуте высота снежного покрова увеличилась на 20-50 сантиметров, в отдельных районах высота переметов достигала одного метра. При этом общественный транспорт работал по расписанию, кольцевая дорога была открыта для движения, массовых жалоб на отсутствие проездов не было, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: мэрия Воркуты

Ситуацию на 19 ноября заместитель руководителя администрации города по вопросам ЖКХ Ирина Зиберт назвала сложной, но контролируемой. Силами МБУ «Специализированное дорожное управление», а также по обращениям перевозчиков и компании «Воркутауголь», жалобам жителей собиралась оперативная информация о состоянии улично-дорожной сети в городе и поселках, на КАД. В ночную смену на линию были выведены восемь единиц снегоуборочной техники СДУ.

Фото: мэрия Воркуты

Особо сложная ситуация сложилась в поселке Северном и железнодорожном районе, куда сразу же была направлена спецтехника для поддержания проездов по улице Юго-Западной и к железнодорожному вокзалу соответственно. Кроме того, осуществлялся контроль за состоянием проездов в поселки Заполярный, Комсомольский, Воргашор, Советский и Усинскому водоводу, поддерживалась в рабочем состояния кольцевая автодорога.

Фото: мэрия Воркуты

Утром на улицах и дорогах муниципалитета также работали восемь снегоуборочных машин. Их задача – поддержать состояние улично-дорожной сети по основным направлениям для работы общественного транспорта, перекрестков и подъездов к автобусным остановкам, проезда к ЖД-вокзалу, выезды на КАД. Решается вопрос о распределении техники для уборки улично-дорожной сети поселков Заполярный и Комсомольский. Основные работы, в том числе по расчистке от снега тротуаров, запланированы на ночное время.

Фото: мэрия Воркуты

- Все управляющие компании города и поселков на понедельник заказали снегоуборочную технику, - отметила Ирина Зиберт. – По данным оперативной обстановки больше всего от переметов пострадали улицы Гагарина (нечетная сторона), Димитрова и Шахтерская набережная. Компаниям поставлена задача: провести осмотр дворовых территорий и в течение двух суток произвести расчистку проездов к домам и контейнерным площадкам. Служба муниципального контроля совместно с УК разработает маршрутизацию для регионального оператора по вывозу ТКО на основании состояния проездов. Работа дорожных и жилищных служб находится на контроле руководства администрации города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коми попала на "доску позора"

Здесь укладывали асфальт в снег (подробности)