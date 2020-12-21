В Коми Баба Ёма получила свою жилплощадь

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В Печорском районе Коми появилась избушка Бабы Ёмы, а располагаться она будет в этнопарке «Бызовая».

Реализация проекта стала возможным благодаря программе «Народный бюджет», победителем которого и стали создатели избушки. На свои цели они получили 281 тысячу рублей.

Теперь в лесном массиве ходит старушка, которая каждый день ходит собирать коренья для своих зелий. По пути она осматривает свои владения, а позже возвращаться в свой дом – избушку на курьих ножках.

Жилплощадь, к слову, колдунья получила недавно. Красивый дом из дерева с многочисленными узорами ей построили местные стройкомпании. Стоит избушка на девяти пнях.

Рядом с избой три деревянные статуи: изображение самой хозяйки, а рядом медведь и заяц. Все сделано из дерева. Создатели проекта надеются, что в будущем лес будут населять и другие «животные».

А пока у Бабы Ёмы много дел: она обустраивается в новом доме и принимает маленьких гостей на свое новоселье. По словам директора базы Маргариты Мартюшовой, чаще всего к волшебнице приходят детские группы, которые с удовольствием играют с Бабой Ёмой в игры.

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