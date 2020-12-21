«Ни проехать ни пройти»: Воркуту занесло снегом

Фото: администрация Воркуты

Власти Воркуты приступили к ликвидации последствий сильнейшей метели, что обрушилась на город. Под метровыми сугробами оказались дворы и улицы Воркуты, а в школах отменили занятия для учеников 1-5 классов.

По данным властей, только за минувшие сутки высота снежного покрова увеличилась на 20-50 сантиметров, в отдельных районах высота переметов достигала одного метра. При этом общественный транспорт работал по расписанию, кольцевая дорога была открыта для движения, массовых жалоб на отсутствие проездов не было.

Погодные условия разделили горожан на два лагеря. Первые возмущены тем, как медленно убирают снег. По их словам, передвигаться по огромными сугробам для них невероятно тяжело.

- Ни проехать ни пройти! Где вся техника, которую закупили? Из двора выйти невозможно, - возмущается одна из жительниц Воркуты в социальных сетях.

Другие же радуются погоде и вспоминают, что такого не было уже давно.

- Для севера это нормальная погода, нормальные условия, таких сильных пург и морозов уже давно нет, как было раньше. Интернета не было, и люди, молча, переносили любую погоду, и не роптали, как сейчас. Зато не сыро, как в других регионах, - делятся впечатлениями Маргарита Р.

Жители города отмеряют высоту сугробов по известному светофору. Фото: мэрия Воркуты

К слову, утром на улицах и дорогах муниципалитета также работали восемь снегоуборочных машин. Их задача – поддержать состояние улично-дорожной сети по основным направлениям для работы общественного транспорта, перекрестков и подъездов к автобусным остановкам, проезда к ЖД-вокзалу, выезды на КАД.

- Решается вопрос о распределении техники для уборки улично-дорожной сети поселков Заполярного и Комсомольского. Основные работы, в том числе по расчистке от снега тротуаров, запланированы на ночное время, - рассказали в администрации города.

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