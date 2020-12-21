Коронавирус в Коми 21 декабря 2020: за сутки зафиксировано семь смертей от COVID-19

Фото: Олег ЗОЛОТО Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб предоставил новые данные о заболевших коронавирусом в регионе.

За сутки количество зараженных COVID-19 в республике увеличилось на 282 человека. За всё время пандемии выявили уже 27 508 пациентов с коронавирусом.

Полностью выздоровели при этом 24 246 человек. За сутки этот показатель увеличился на 335 пациентов.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё семь человек. Общее число жертв COVID-19 достигло отметки в 518 человек.

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