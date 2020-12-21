«Вышка раздора»: жители Воркуты проиграли суд сотовой компании

Фото: мэрия Воркуты

В Воркуте разгорелся скандал из-за установки сотовой вышки компании МТС. Антенну начали устанавливать в пяти метрах от детской площадки, чем сильно разозлили жителей квартала «Заводской».

Во-первых, они боялись за жизнь своих детей, ведь для установки вышки роется котлован. А, во-вторых, антенна портила общий эстетический вид двора и квартала. За помощью жильцы домов обратились в мэрию города. Администрация же, в свою очередь, подала иск на компанию, однако выиграть суд ей не удалось.

Как установил суд Москвы, антенно-мачтовое сооружение в квартале «Заводской» представляет собой объекты некапитального строительства, не является самовольной постройкой, не требует получения разрешения перевода земельного участка в иную категорию и никоим образом не нарушает права и законные интересы каких-либо лиц.

– Жители квартала не удовлетворены исходом судебного заседания, и мы направили официальное обращение вице-президенту ПАО «МТС» по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью Руслану Ибрагимову, под которым подписалось более 50 воркутинцев, – говорит местный депутат горсовета Эльвира Митрофанова. – Будем просить его о решении проблемы с учетом мнения жителей квартала «Заводской».

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