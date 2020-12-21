В России переняли опыт Коми по внедрению ковид-такси

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Опыт ковид-такси, который был внедрен в коми еще 1 декабря, будут распространять по всей стране. Соответствующее поручение дал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он обратился к главам субъектов с просьбой обратить внимание на такой способ перевозки.

«Это очень правильное и своевременное решение. Надеемся, что такая помощь будет ощутимой, особенно в новогодние каникулы. Считаем важным коллегам губернаторам организовать такую работу с местными операторами такси для создания комфортных условий врачам и повышения их мобильности, что безусловно дает им возможность помочь и спасти больше пациентов», - сказал он в беседе с ТАСС.

Напомним, в Коми к оказанию такой услуги привлечено 20 автомобилей такси. Обязательные условия: использование автомобилей только для перевозки пациентов, дезинфекция салона после каждой поездки, недопуск к работе водителей старше 65 лет, а также тех, кто имеет признаки инфекционных заболеваний, хронические заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем.

Бесплатную доставку пациентов в амбулаторные ковидные центры организовали в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте.

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