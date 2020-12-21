Сыктывкарец перевоплотил "Симпсонов" в героев советских мультфильмов

Симпсоны в стиле Эдуарда Назарова (1941 – 2016), автора мультфильмов «Жил-был пёс», «Мартынко», «Принцесса и Людоед» и многих других. Фото: инстаграм Prokky (@prokky93)

Уроженец Сыктывкара Прокопий Уляшов, иллюстратор студии Союзмультфильм, снова удивил своих подписчиков. Он запустил твиттер-тред в честь дня рождения «Симпсонов»: 17 декабря 1989 года — 31 год назад — вышла первая серия шоу. Иллюстратор перерисовал кадр из заставки в стиле известных советских мультипликаторов — Эдуарда Назарова, Давида Черкасского и Александра Татарского.

На первой картинке чета Симпсонов изображена в стиле Эдуарда Назарова (1941 – 2016), автора мультфильмов «Жил-был пес», «Мартынко», «Принцесса и Людоед» и многих других. Гомер напоминает хозяина собаки из мультфильма «Жил был пёс», а рядом на полу лежит тот самый питомец, говорящий «Ты заходи, если чё». Лиза Симпсон и её братья напоминают героев из «Принцессы и Людоед», а Мардж словно из «Мартынки».

Вторая иллюстрация представила Симпсонов в стиле Давида Черкасского (1931 – 2018), автора мультфильмов «Приключения Капитана Врунгеля», «Доктор Аи болит», «Остров сокровищ» и других. Чудесно! Тут и бандито-гангстерито, дети и собака писаны словно с «Доктора Айболита», а остальные герои – точно с «Острова сокровищ».

Симпсоны в стиле Давида Черкасского (1931 – 2018), автора мультфильмов «Приключения Капитана Врунгеля», «Доктор Айболит», «Остров сокровищ» и других. Фото: инстаграм Prokky (@prokky93)

Симпсоны в стиле Александра Татарского (1950 – 2007) и Игоря Ковалёва (род.1954), создавших мультфильмы «Пластилиновая ворона», «Крылья, ноги и хвосты», «Следствие ведут колобки» и др. удивили больше всех. Необычное воплощение очень подошло зарубежным героям! Колобки в роли Симпсонов выглядят просто потрясно!

Симпсоны в стиле Александра Татарского (1950 – 2007) и Игоря Ковалёва (род.1954), создавших мультфильмы «Пластилиновая ворона», «Крылья, ноги и хвосты», «Следствие ведут колобки» и другие. Фото: инстаграм Prokky (@prokky93)

Напомнил, Прокопий Уляшов является креативным директором фестиваля Сыр-Кон. Сыр-кон — это первый и единственный фестиваль поклонников популярной культуры и научной фантастики в Сыктывкаре.

Прокопий создал картинки с героями советской анимации, перевоплотившимися в персонажей «Игры престолов». Следующим произведением стали иллюстрации «Мульты Лапенко» – герои советских мультфильмов примерили образы, созданные Антоном Лапенко и др.

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