Минприроды Коми опубликовало шестой по счету приказ о регулировании численности медведей. Косолапые не смогли залечь в спячку. Отстрелу с 24 декабря по 15 января подлежит косолапый в районе поселка Приуральский и деревни Еремеево Троицко-Печорского района.Напомним, жители Приуральского и Еремеево рассказали \\"Комсомолке\\", что к середине ноября мишки, после тёплой погоды, проснулись и вышли из спячки. Животные начали бродить в районе населённых пунктов, тем самым пугая людей. Жители боялись выходить из дома, особенно по вечерам. При этом самостоятельно отстреливать зверей местные не стали, так как это незаконно.Позже администрация сельского поселения «Приуральский» обратилась в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми с запросом на разрешение отстрела медведя-шатуна, замеченного вблизи населённого пункта.- Мы сделали запрос в министерство, рассказали о сложившейся ситуации. На данный момент ведомство готовит сертификат на разрешения отстрела животного, представляющего угрозу здоровью и жизни сельчан. Далее данный сертификат будет передан местным охотникам, которые смогут ликвидировать шатуна, - пояснил Евгений Юшков, глава СП «Приуральский».Жителей Троицко-Печорского района пугают не только косолапые, но и волки. Рыбаки заметили стаю из 10 волков вблизи самого райцентра, когда были на реке. Также постоянно поступают сообщения от жителей Троицко-Печорска, что в пгт. замечены опасные хищники.Как говорят в минприроды Коми, причиной выхода медведей из спячки стала нехватка еды в лесу и погодные условия, которые оказались скудными на осадки, в том числе снег.Ранее под отстрел попали медведи в Ухте, Корткеросском районе, Удоре, Усть-Вымском районе, Усинске.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАномальная погода в Коми подняла из спячки медведейСразу несколько шатунов атаковали отдаленные деревни (подробности)