В Коми назвали города и районы-лидеры по распространению COVID-19

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Роспотребнадзоре Коми перечислили города и районы, где за последние сутки выявили наибольшее число заболевших. Напомним, что сегодня, 21 декабря в республике суточная заболеваемость составила 282 человека.

По данным ведомства, большая часть инфицированных (81 человек) проживает в Ухте. Далее следуют Сыктывкар (72 пациента) и Воркута (34 зараженных).

Всего, по данным Роспотребнадзора, в регионе выявлен 27 508 случаев COVID-19.

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