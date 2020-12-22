Коронавирус в Коми 22 декабря 2020: за сутки вновь выросло число смертей от COVID-19

Фото: Олег ЗОЛОТО Фото: Архив "КП"

В Коми продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в республике 27 791 человек были инфицированы COVID-19. За сутки этот показатель вырос на 283 зараженных.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе было зарегистрировано 525 фактов смерти от болезни. Только за прошедшие 24 часа от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались семь человек.

Отмечается, что показатель выздоровления вырос. Из больниц за все время было выписано 24 603 пациентов (+357 за сутки).

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