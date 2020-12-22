В преддверии Нового года исполнились мечты юных воркутинцев

Фото: пресс-служба администрации МО ГО «Воркута»

18 декабря в отделении реабилитации для детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями территориального Центра социального обслуживания населения отметили пятилетие благотворительной акции «Исполни мечту ребенка».

Главными участниками маленького юбилея акции стали 20 малышей, которым в 2020-м также исполнилось пять лет и, конечно, благотворители – люди, решившие в преддверии Нового года исполнить мечты маленьких воркутинцев с инвалидностью.

Фото: пресс-служба администрации МО ГО «Воркута»

Как рассказали организаторы акции, практически все благотворители предпочитают не раскрывать своих фамилий и места работы, но всегда активно откликаются на проведение таких мероприятий. Среди них есть и те, кто оказывает адресную помощь детям на протяжении уже многих лет, и те, кто только в этом году присоединился к акции.

Подарки для малышей, которые по состоянию здоровья не смогли принять в празднике, будут доставлены им на дом, а ребят старше пяти лет ждут в отделении на аналогичных новогодних представлениях с подарками на следующей неделе.

Напомним, цель благотворительной новогодней акции «Исполни мечту ребенка» помочь воркутинским семьям, где воспитываются дети с инвалидностью. Участие в ней принимают неравнодушные жители Воркуты и трудовые коллективы города. За четыре года проведения акции более 100 детей с инвалидностью осуществили свою мечту, которая стала реальностью благодаря воркутинцам и трудовым коллективам нашего северного города.

Фото: пресс-служба администрации МО ГО «Воркута»

Воркутинская городская организация КРО «Всероссийское общество инвалидов» (председатель Ирина Черниченко) совместно с отделением реабилитации для детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями ТЦСОН выражают огромную благодарность всем, кто не остался в стороне, исполняя мечты детей.

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