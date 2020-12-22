Известно, где чаще всего болеют коронавирусом в Коми

Фото: Олег ЗОЛОТО Фото: Архив "КП"

Сыктывкар вновь занял первое место среди городов и районов Коми по числу заражений коронавирусом за сутки. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. В городе зарегистрировано 73 факта инфицирования.

Следом идет Ухта с значительным отставанием - 58 заражений.

Тройку лидеров замыкает Сосногорск с 30 новыми пациентами.

Отмечается, что всего в республике под медицинским наблюдением находятся 7 546 человек, из них 7 535 контактировали с заболевшими, 11 прибыли из-за рубежа.

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