Известно, где чаще всего болеют коронавирусом в Коми

Фото: Олег ЗОЛОТО
Фото: Архив "КП"
Сыктывкар вновь занял первое место среди городов и районов Коми по числу заражений коронавирусом за сутки. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. В городе зарегистрировано 73 факта инфицирования.
Следом идет Ухта с значительным отставанием - 58 заражений.
Тройку лидеров замыкает Сосногорск с 30 новыми пациентами.
Отмечается, что всего в республике под медицинским наблюдением находятся 7 546 человек, из них 7 535 контактировали с заболевшими, 11 прибыли из-за рубежа.
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