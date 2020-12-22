В Ухте заработал детский технопарк «Кванториум»

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Ещё в одном городе Республики Коми появилась современная инновационная площадка интеллектуального развития и досуга детей и подростков. Детский технопарк "Кванториум" в Ухте оснащен высокотехнологичным оборудованием, нацелен на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров.

Для погружения ребят из отдаленных населённых пунктов в мир новых знаний в Ухте начал работать мобильный технопарк. В этом учебном году в нем будут заниматься ребята из шести населённых пунктов: посёлков Ярега, Водный, Шудаяг, Нижний Одес, городов Сосногорск и Вуктыл.

Более 3 тысяч ребят в 2020-2021 учебном году смогут получить дополнительное образование и новые технические навыки.

Миссия "Кванториумов" заключается в содействии ускоренному техническому развитию детей и реализации научно-технического потенциала российской молодёжи.

Сегодня в Ухте проживает более 17 тысяч детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, из них более 72% охвачены программами дополнительного образования.

Образовательные программы реализуются по пяти квантумам (направлениям), в которых обучаются 800 детей (по 140 детей в промдизайнквантуме и IT-квантуме, по 120 детей в Робоквантуме и аэроквантуме, 70 детей в автоквантуме) – это учащиеся школ города и пригорода, а также учреждений среднего профессионального образования.

Для детей от 8 до 12 лет в технопарке реализуется программа «Квантумстарт», цель которой состоит в выявлении интереса ребёнка для дальнейшего зачисления его на интересующего программу. Данная программа состоит из трёх блоков: программирование, схемотехника и дизайн. Каждый блок изучается 3 месяца. По «Квантумстарту» обучается 210 детей.

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