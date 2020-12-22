На что потратили в Коми более миллиарда от ЛУКОЙЛа

Фото: ЛУКОЙЛ

В 2020 году ЛУКОЙЛ направил на развитие социальной сферы в Коми более миллиарда рублей. В районах республики подводят итоги сотрудничества с социальными партнерами. Первый «отчет» – о поддержке Усинска.

Политика социальной ответственности ЛУКОЙЛа реализуется по нескольким направлениям: соглашения с правительством республики, благотворительные проекты, адресная помощь по обращениям физических и юридических лиц, ежегодный конкурс социальных и культурных проектов.

На территории городского округа «Усинск», на который приходится более половины от всей добычи компании в регионе, финансирование социального развития по разным направлениям за этот год составило в общей сложности более 400 миллионов рублей.

Фото: ЛУКОЙЛ

В 2020 году на передний план вышла помощь учреждениям здравоохранения в борьбе с пандемией. Компания направила средства на создание системы снабжения инфекционного отделения Усинской ЦРБ кислородом и сжатым воздухом, обустройство сети Wi-Fi с безлимитным доступом в Интернет на территории больницы, разработку проектно-сметной документации для обустройства ПЦР-лаборатории.

Серьезным подспорьем стали личные средства Вагита Алекперова, на которые приобрели аппараты ИВЛ, переносной аппарат УЗИ, медицинское оборудование и инструменты, средства индивидуальной защиты для медперсонала и многое другое.

Одним из самых ярких проектов года стало преображение центральной площади города. Здесь появился современный детский городок на нефтяную тематику – по проекту, аналогичному благоустройству территории павильона «Нефть» на ВДНХ, – и сквер со стелой «Пламя».

Фото: ЛУКОЙЛ

В селах также проиcходят важные перемены: в Щельябоже и Мутном Материке ведутся работы по завершению строительства детских садов. В Новикбоже и Усть-Усе модернизируются системы питьевого водоснабжения – работы вступают в завершающую стадию. К тому же для Усть-Усы готовится проект новой общественной бани. Кроме того, нефтяники регулярно оказывают адресную помощь сельчанам: от расчистки улиц от снега до приобретения необходимого оборудования для бюджетных учреждений.

В рамках благотворительной деятельности муниципалитет получает поддержку по самым разным направлениям: помощь в ремонте и оснащении учреждениям спорта, культуры и образования, ветеранам и инвалидам, религиозным общинам, детскому дому.

Фото: ЛУКОЙЛ

Выделены гранты авторам 19 инициатив, вошедших в число победителей Конкурса социальных и культурных проектов ЛУКОЙЛа. Средства пошли, например, на создание в музее боевой и трудовой славы экспозиции, посвященной 75-летию Великой Победы, установку памятника Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову, внедрение системы по раздельному сбору отходов на территории города, приобретение мобильного скалодрома для скалолазания и спортивного туризма для одной из школ.

– За долгие годы позитивного социального сотрудничества с Компанией муниципалитет получил многое. Это не просто вливание денежных средств в социальную сферу, это развитие инфраструктуры города, сел и деревень, а значит, улучшение качества жизни населения, это своевременная и такая необходимая помощь здравоохранению в период пандемии, – отметил глава городского округа «Усинск» – руководитель администрации муниципалитета Николай Такаев. – Важным и значимым для населения остается ежегодный конкурс социальных инициатив, который дает возможность развиваться нашим творческим коллективам, а учреждениям и общественным организациям – реализовывать новые проекты. Искренне благодарю топ-менеджмент Компании за неравнодушие к нашему северному краю и поддержку его жителей.