В Коми - новый министр национальной политики

Теперь за межнациональные отношения в Коми будет отвечать Роман Носков. Фото: миннац Коми.

Заместитель Председателя Правительства Коми Галина Габушева представила нового министра национальной политики региона. Им стал Роман Носков, бывший руководитель администрации Сысольского района. Соответствующее распоряжение подписано Главой Республики Коми Владимиром Уйбой 22 декабря.

Роман Вениаминович Носков родился в с. Визинга в 1965 году в семье служащих. Образование высшее, окончил Полтавский кооперативный институт и Коми республиканскую академию государственной службы и управления.

В 1990 году приступил к трудовой деятельности в должности заместителя директора заготконторы Сысольского района. С 1992 по 2003 годы работал в коммерческих структурах, был индивидуальным предпринимателем.

С 2003 года начал работу в администрации муниципального района «Сысольский», являлся председателем комитета по управлению имуществом администрации, заместителем руководителя, а с 2014 года руководил администрацией района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ