Названо имя главы Агентства по развитию туризма и продвижению Коми

Фото: из личного архива Толмачева

Данил Толмачев возглавил Агентство по развитию туризма и продвижению Республики Коми. Это Автономная некоммерческая организация, которую решило создать Правительство республики для более успешного продвижения местного туризма за пределами региона.

На пост руководителя АНО было принято поставить Толмачева. По словам его коллег, он обладает высоким профессионализмом, а также охарактеризовали его как человека, который умело определяет точки роста.

«Данил Толмачев — молодой представитель нового типа руководителей, умеющий качественно определять точки роста возглавляемых проектов и обладающий знаковыми компетенциями для продвижение туристских проектов на международном уровне», — прокомментировала БНК Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России.

Справка

Толмачев Данил Петрович окончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Имеет степень MPA в Управлении в социальной сфере, а также диплом Университета Лондона по курсу «Дипломатия в современном мире».

До недавнего времени руководил проектами «Мой социальный центр» и «Московское долголетие» в Таганском районе Москвы. Занимал различные должности в Правительстве Москвы.

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