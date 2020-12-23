В канун Нового года поздравляем троицко-печорцев с ярким событием - открытием современного кинозала!Министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов и ветеран киноотрасли района Ерастова Мария Семеновна торжественно открыли кинозал в пгт.Троицко-Печорск 21 декабря.Для обустройства современного кинозала приобрели кинопроекционное и звуковое оборудование, большой экран, устройство для показа фильмов в формате 3D, а также оборудовали зрительный зал на 40 мест.Муниципальные учреждения в Коми получают современное оборудование для показа и поддержку регионального оператора «Комикино», который сотрудничает с крупнейшими мировыми и российскими дистрибьютерами.Немного истории.Самый первый фильм в Троицко-Печорске показан в 1928 году в здании бывшего Дома пионеров. Фильм Ивана Перестиани «Красные дьяволята» шел без сопровождения звука.В 1956 году кинозал переводят в новое здание РДК, построенное на месте разрушенной церкви.В 1983 году в районе работало 30 киноустановок, в 2001 - 17. Посещаемость одним жителем киносеанса в 1983 году - 29 раз. В 2001 - 1 раз. Стоимость билета была 20 копеек - взрослый, детский - 5 копеек.А сегодня народ пойдет в кино? С таким вопросом провели опрос у троицко-печорцев и услышали ответ - обязательной пойдем, все рады, что в Троицко-Печорске появился кинотеатр.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Жители Коми смогут лучше узнать историю своей республики через киноС сегодняшнего дня стартует бесплатные сеансы кино. Рассказываем, где посмотреть (подробности)