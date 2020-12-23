В Коми за минувшие сутки положительный результат анализов на коронавирус получили еще 281 человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. За все время пандемии в регионе было зарегистрировано 28 072 случая инфицирования.От COVID-19 скончалось 534 человека. За минувшие сутки этот показатель увеличилось на девять летальных исходовВыздоровели за все время 24 972 пациента. Это больше на 369, чем было сутками ранее.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМожно ли сделать прививку от коронавируса в новогодние каникулы?Власти дали четкий ответ (подробности)