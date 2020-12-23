По заявке Территориального центра медицины катастроф Республики Коми на полет для медицинской эвакуации Комиавиатрансом совершил вылет, однако по причине ухудшения метеоусловий самолет в аэропорту назначения не смог произвести посадку.Считая, что совершены все необходимые действия для выполнения заявки на полет, а возврат воздушного судна произошел по независящим от Комиавиатранса причинам, заказчику выставлен счет на оплату в сумме 990 000 руб.Из-за отказа центра медицины катастроф Республики Коми оплатить неоказанную услугу, Комиавиатранс обратился в арбитражный суд с исковым заявлением.Арбитражный суд Республики Коми в удовлетворении исковых требований отказал по следующим основаниям.Комиавиатранс представил заявка на полет, задание на полет, подписанный представителями заказчика и командиром воздушного судна акт-отчет о выполнении заявки на полет, а также договор, подписанный исполнителем в одностороннем порядке.Свидетель - фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи ГБУ РК «Территориальный Центр медицины катастроф Республики Коми» подтвердила, что данный акт-отчет подписан со стороны Территориального Центра медицины катастроф Республики Коми до фактического оказания услуг, так как между заказчиком и исполнителем существует устная договоренность о подписании акта-отчета о полете до осуществления такого полета.Фактически услуга воздушным судном по маршруту Сыктывкар-Усинск-Сыктывкар не оказана по причине ухудшения в период выполнения рейса метеоусловий в аэропорту прилета – г. Усинск, которые не позволили выполнить посадку воздушного судна. Данный факт Комиавиатрансом не оспаривается.На данный момент решение не вступило в законную силу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Вы же понимаете, где вы находитесь»: в Троицко-Печорском районе Коми почти сутки ожидали борт санавиации для пациентки с инсультом Жители посёлка Русаново оказались оторваны от «большой земли» (подробности)