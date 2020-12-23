Комистат оценил уровень материальной обеспеченности различных типов семей Коми по данным за 2019 год. Труднее всего приходится семьям с детьми.Ппри появлении ребенка снижается уровень жизни семьи, а наличие двух и более детей повышает риск попадания в категорию малоимущих.Половина расходов – питание и оплата ЖКХВ среднем в распоряжении у семей с детьми 27,4 тысячи рублей на человека в месяц – это на 21% меньше, чем в семьях без детей. Более половины – 14,7 тысячи рублей на человека в месяц – они тратили на покупку продуктов питания, непродовольственных товаров и оплату услуг, что на 7% выше прожиточного минимума.У всех семей около половины потребительских расходов составляли затраты на питание и оплату ЖКХ. Различие – в семьях с детьми среднедушевые расходы на транспортные средства были в 8 раз меньше и занимали только 2% против 13% в семьях без детей.Семьи с детьми тратят на жизнь в два раза больше, чем семьи без детейСемьи с детьми расходуют больше средств на покупку одежды и обуви, предметов для отдыха и увлечений, оплату услуг по организации отдыха, медицинских, образовательных услуг и услуг пассажирского транспорта. Разница колоссальная – 26% против 13% в семьях без детей.Только 6% семей могут купить всё, что считают нужнымПо данным Комистата, только 6 % семей с детьми имели средства для покупки всего, что считают нужным. 2% – испытывали затруднения при покупке продуктов питания, 25% – не хватало денег на одежду и оплату ЖКХ, а 59% – не могли позволить себе покупку товаров длительного пользования.Дом с детьми оснащён холодильником, компьютером, стиральной машиной и телевизоромКак оказалось, необходимые предметы длительного пользования, такие как телевизор, микроволновая печь, холодильник, стиральная машина, портативный компьютер есть у большинства семей с детьми. По сравнению с 2016 годом заметно выросла обеспеченность смартфонами: 259 штук в расчете на 100 семей.56% семей с детьми нуждаются в улучшении жилищных условийС появлением в семье детей обостряется жилищная проблема – 56% нуждаются в улучшении жилищных условий . У 40% семей, имеющих детей, на одного человека приходилось 15 и менее квадратных метров общей площади жилья.По данным Комистата, 35% семей с детьми испытывали стесненность жилищных условий, в том числе 11% - большую стесненность. Половина семей указали на недостатки занимаемого жилого помещения. Испытывали потребность в улучшении жилищных условий 56 % семей с детьми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На Новый год семьям Коми пришлют выплату от ПутинаИзвестно, кто именно сможет получить деньги (подробности)