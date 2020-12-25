Этой зимой в Сыктывкаре будет работать 17 бесплатных катков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.В этом году в дополнение к существующим каткам было залито ещё пять катков. На их обустройство были направлены средства, сэкономленные за счет отказа от проведения новогоднего салюта в связи с пандемией. Новые катки обустраиваются в Верхней Максаковке, по улице Морозова, 195, у школы 20 в Седкыркеще, у дома №17 по улице 65-летия Победы, а также на площади Чепыгина в Краснозатонском.Список катков для свободного посещения опубликован ниже:ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Жителей Сыктывкара пригласили на катки (подробнее)