В Воркуте рабочие-коммунальщики записали видеообращение: они отказываются от работы в предстоящие новогодние праздники, пока им не выплатят задолженность по оплате труда.Виновата погода?Еще вчера воркутинская мэрия предупредила, что из-за непогоды местный регоператор не сможет работать должным образом. ООО «Региональный оператор Севера» поставил администрацию города перед фактом: с 23 декабря все мусоровозы с линии сняты и осуществлять транспортировку твердых коммунальных отходов не предоставляется возможным. Поселки Воргашор и Северный тоже не обслуживаются.После переговоров с начальником местного производственного участка регоператора администрация города добилась выхода специализированной техники в выходные дни 26 и 27 декабря. Мэрия также обещает, что работу коммунальщиков усилят, когда наладится погода.\\"Нас просто кинули\\"Как оказалось, проблема вывоза ТКО вовсе не в 30-градусных морозах. Работодатель на протяжении года не выплачивает сотрудникам обещанные премии и не засчитывает переработки, говорится в видеообращении, которое коммунальщики выложили в сети.- Не знаем, к кому обращаться, - к мэру, депутатам или главе Коми, - говорит работник от лица всех сотрудников ООО «Региональный оператор Севера» (воркутинский участок). - Но наши вопросы не решаются ни на каком уровне. Нас просто кинули. И это ответ нашего руководителя Журавлева Василия Петровича.В январе этого года коммунальщики в пургу и морозы отрабатывали по 12-14 часов в день, чистили город, несмотря на непогоду, \\"застревали и раскапывали друг друга\\". Но, получив расчетные квитки в феврале, свои деньги за переработку не получили.По словам работника организации, руководство предприятия совершило фальсификацию путевых листов и оформило новые, где были прописаны обычные 8 рабочих часов.Оставили без премий- Согласно договору, - продолжает работник в видеообращении, - нам положена ежемесячная премия в размере 45%. Но опять же в феврале нас заставили задним числом подписать документ о переходе на 15%-ную премию. При этом обещали всё заплатить в конце квартала. Денег мы снова не увидели. Премии никто не получил.Уже весной, в мае, рабочие-коммунальщики чистили город и в выходные, и праздничные дни. В июне, получив квитки, двойной оплаты этих дней (по ТК РФ), не обнаружили.Мусорный коллапсСейчас работники ООО «Региональный оператор Севера» выдвигают требование: либо они получают все свои законные выплаты, либо наотрез отказываются выходить на работу в январские праздники всем коллективом. Воркуте в новом году грозит мусорный коллапс?ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГород в Коми может утонуть в мусореВсе из-за природной стихии (подробности)