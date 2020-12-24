В Коми распределили премии за сохранение и развитие государственных языков. Сразу несколько проектов, реализованных в сети «Интернет» в 2020 году, стали победителями конкурса министерства нацполитики региона. В числе призёров – работа педагога-организатора Мохченской СОШ им. Героя Советского Союза А. Г. Хатанзейского Яны Каневой «Вторая жизнь старому мультфильму: перевод на коми язык советского мультфильма “Мама для мамонтёнка” – “Мамонтпилы мам”».В переводе и озвучивании всеми любимого мультфильма на коми языке приняли участие учащиеся 5 класса со своим классным руководителем. Проект был опубликован на странице школы в социальной сети «ВКонтакте» в преддверии Дня матери.Также победителями среди участников конкурса признаны три автора. Они получат денежные призы.1. Цикл мероприятий в рамках онлайн-акции «Коми лун», посвященной Дню коми письменности, заведующей отделом библиотеки отдела краеведения и коми литературы ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми им. С. Я. Маршака» Алёны Нестеровой.2. Программа «Син на син» редактора журнала «Йӧлӧга» АУ РК «Издательский дом Коми» Антонины Микушевой.3. Проект «Онлайн-клуб любителей коми языка “Коми кыв мем дона”» заведующей отделом обслуживания Центральной библиотеки МБУК «Троицко-Печорская межпоселенческая центральная библиотека им. Г. А. Фёдорова» Валентины Зинович.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Комсомолка-Коми» лучше всех умеет писать на коми и о КомиВ республике подвели итоги журналистского конкурса (подробности)