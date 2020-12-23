За минувшие сутки в Сыктывкаре 72 человека заразились коронавирусом. Это делает столицу Коми самой зараженной из всех регионов республики.Далее с минимальным отставанием идет Ухта. Здесь 56 человек получили положительные результаты тестов на COVID-19. К слову, число заражений в городе пошло на спад.Тройку антирейтинга закрывают Воркута и Сосногорск. Они разделили между собой бронзовую ступень пьедестала с 28 случаями заражениями за последние 24 часа.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Я был как рыба на льду\\": история сыктывкарца, которого коронавирус на месяц приковал к больничной койке (подробности)