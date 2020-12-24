В городах и районах Коми подводят итоги сотрудничества с компанией «ЛУКОЙЛ» в 2020 году. Сегодня расскажем, что было сделано при поддержке нефтяников в городском округе «Ухта».В 2020 году ЛУКОЙЛ через свое дочернее предприятие ЛУКОЙЛ-Коми направил на развитие социальной сферы муниципалитета более 350 млн рублей. При этом львиная доля средств пошла на финансирование завершающего этапа строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на Яреге. К слову, этот масштабный объект строится на средства компании с 2018 года, общий объем финансирования – более 420 миллионов рублей. ФОК планируют ввести в эксплуатацию уже в начале наступающего года.– В 2020 году, как и ранее, нефтяниками выполнены все социальные обязательства перед жителями нашего района. Ярегчане с нетерпением ждут открытия ФОКа. Новый спортивный дворец решит проблему перегруженности существующей спортивной инфраструктуры в поселке. Здесь есть залы единоборств, бокса и фитнеса. Вдобавок он даст возможность заниматься в бассейне, которого на Яреге до этого не было, – отмечает заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» Марина Метелева. – Отдельно надо сказать про тематическую игровую площадку, которую также в этом году установили на территории нового спорткомплекса. Она сделана в стиле нефтяного городка. Здесь представлены конструкции, которые позволяют детям сызмальства погрузиться в специфику этой отрасли.ЛУКОЙЛ также основательно укрепляет материально-техническую базу медучреждений муниципалитета, продолжает оказывать системную помощь медикам и местным властям в борьбе с коронавирусом. В этом году специализированная техника закуплена для первой ухтинской горбольницы. Цифровой переносной рентген-аппарат позволяет проводить обследование пациентов прямо в палате, снимки можно делать в любом положении. Это существенно упрощает работу, особенно с тяжелыми больными.На протяжении многих лет продолжается плодотворная совместная работа администрации Ухты и ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». В этом году, например, совместно провели городской этнокультурный праздник «Сабантуй», по понятным причинам, – в онлайн-формате. Кроме того, для артистов национально-культурной автономии татар «Бердэмлек» пошиты новые костюмы.В 2020-м по итогам ежегодного конкурса социальных и культурных проектов компании пять претендентов, представлявших муниципалитет, вошли в число победителей и получили гранты. Средства направили на приобретение лабораторного и компьютерного оборудования и программного оснащения для Центра творчества имени Г. А. Карчевского, техники для организации компьютерных курсов для пенсионеров Яреги, создание на территории ярегской начальной школы №23 оборудованной спортивной площадки для сдачи норм ГТО, приобретение мебели и средств релаксации для сенсорной комнаты в специальной (коррекционной) школе №45, создание условий для обучения основам инженерно-технического конструирования и робототехники в детском саду №60.В целом в 2020 году ЛУКОЙЛ направил на развитие социальной сферы в Коми более миллиарда рублей. Политика социальной ответственности реализуется по нескольким направлениям: соглашения ПАО «ЛУКОЙЛ» с Правительством республики, благотворительные проекты, адресная помощь по обращениям физических и юридических лиц, а также конкурс социальных и культурных проектов.Помимо всего перечисленного, ЛУКОЙЛ ведет на Яреге жилищное строительство. Возводить первые дома на средства нефтяников начали в 2014-м. В текущем году в эксплуатацию сданы очередные два дома. Всего в этих двух новостройках – 48 квартир.