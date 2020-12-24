Роспотребнадзор Коми проверил выполнение антиковидных рекомендаций на предприятиях Сыктывкара. Из 219 организаций у более половины найдены нарушения.Чаще всего претензии возникают из-за отсутствия средств индивидуальной защиты и санитайзеров. Сотрудники надзорного органа также заявляют, что предприятия пренебрегают регулярным проведением влажной уборки, дезинфекцией и проветриванием помещения, а также внутри зданий отсутствует «входной фильтр».- В связи с выявленными нарушениями в отношении виновных лиц было составлено 289 протоколов об административном правонарушении. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 1 667 300 рублей.В Роспотребнадзоре также обнародовали перечень предприятий Сыктывкара, на которых выявлены нарушения противоэпидемического режима. Всего в «черном списке» 30 наименований. Ознакомиться с ними можно здесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБолее четырех тысяч человек наказали в Коми за нарушение масочного режима (подробности)