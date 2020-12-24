В нашей республике озвучили приятную новость в связи с предстоящим празднованием Нового года. Глава Коми Владимир Уйба подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря 2020 года в регионе объявлено выходным днём.Согласно документу, граждане, замещающие госдолжности и должности государственной гражданской службы Коми, привлекаются к работе 26 декабря с предоставлением выходного дня 31 декабря. При этом аналогичное решение должны принять руководители республиканских государственных органов в отношении своих сотрудников и подведомственных организаций. Кроме того, такое решение рекомендовано принять главам муниципалитетов и всем работодателям республики.Ранее президент страны одобрил предложение ЕР сделать канун Нового года выходным днем.Отмечается, что все аварийные и экстренные службы в праздничные дни будут функционировать в штатном режиме.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПутин призвал регионы сделать 31 декабря выходным (подробности)