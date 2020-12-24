Сенатор Российской Федерации Елена Шумилова, заместитель председателя Правительства Республики Коми Ирина Бахтина, депутат Госсовета региона Вячеслав Завальнев посетили производственные и социальные объекты в поселке Ярега.Как сообщалось, с 1 января 2021 года отменяется особый налоговый режим для высоковязких нефтей, что обернется резким снижением рентабельности их добычи, сокращением производственных и инвестиционных программ предприятий. В Республике Коми это коснется прежде всего Ярегского месторождения и пермокарбоновой залежи Усинского месторождения, на которых добывается сверхвязкая нефть. Учитывая высокую затратность методов добычи такого сырья, накопленный объем инвестиций в развитие производственной инфраструктуры этих промыслов в общей сложности уже составляет более 180 миллиардов рублей.В связи с этим депутаты Государственного совета Коми в ноябре приняли обращение к Совету Федерации и Госдуме РФ с просьбой рассмотрения вопроса о сохранении действующих налоговых и таможенных льгот для сверхвязкой и высоковязкой нефти.Отмена особого налогового режима приведет к значительному падению добычи на Яреге и, соответственно, сокращению рабочих мест. При этом сокращения ждут не только занятых непосредственно в добыче, но и тех, кто работает в нефтесервисных компаниях и смежных секторах экономики: производстве оборудования, материалов и т.д. В добыче нефти и оказании сервисных услуг на Ярегском месторождении заняты более 3 тысяч человек. Это составляет 40% жителей поселка Ярега, которое можно назвать монопоселением.По расчетам Министерства финансов Российской Федерации, в результате вступления в силу изменений поступления в бюджет Республики Коми в виде налога на прибыль организаций снизятся более чем на 7,5 млрд рублей.Ситуацию прокомментировала сенатор Елена Шумилова:«На сегодняшний день у нас в Совете Федерации создана рабочая группа по вопросам Яреги. Во-первых, это не просто льгота для предприятия, за этой льготой стоят люди, а также огромные инвестиции в развитие предприятия. Для нас как для сырьевого региона, дающего нефть, налоги в бюджет, я считаю, что меры поддержки необходимы не просто для того, чтобы предприятие развивалось. Приостановка предоставления льготы повлияет не только на качество жизни, но еще на экономику многих предприятий страны, а значит, российского бюджета в целом. Считаю, что этот вопрос нужно поднимать не только на Совете Федерации, думаю, что и мои коллеги из Государственной Думы должны присоединиться, и представители предприятий. За цифрами не нужно терять людей, потому что за каждым потерянным рублем в льготе мы теряем рабочее место».«Отмена льгот может просто привести к сокращению, а может вообще к приостановке работы шахт. На самом деле может получиться социальный взрыв. Нам это не нужно. Мы не просим сохранить льготы для всех месторождений по высоковязкой нефти. Есть места, где добыча может быть рентабельной без льгот, но не на Яреге. Мы сейчас очень надеемся, что федеральный центр обратит внимание на обращение нашего Госсовета и поддержит нас. Льготы нужно сохранить, чтобы Ярега и месторождение развивалось дальше», - отметил депутат Государственного совета Коми Вячеслав Завальнев.