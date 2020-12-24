В Ухте за последние 24 часа резко выросло число заболевших COVID-19. Если сутки назад здесь было зафиксировано 56 случаев заражения коронавирусом, то за 24 часа этот показатель достиг 97. Ухта становится, по состоянию на 24 декабря, самым зараженным городом.Следом идет Сыктывкар. Здесь 76 жителей города получили положительные результатов тестов.Тройку замыкает Сосногорск с 42 фактами инфицирования.Всего в Коми число заболевших выросло на 305 человек по сравнению с минувшим днем.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДневник переболевшей коронавирусом: Обоняние есть, кашля нетКорреспондент «Комсомольской правды» оказалась в числе госпитализированных с ковидом (подробности)