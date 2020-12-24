Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом озвучил свежие данные. Согласно цифрам, в Коми выявлено 6% из всех случаев заражений COVID-19 в СЗФО.Всего в округе зарегистрировано 441 647 фактов инфицирования. Из них почти половина (49%) приходится на Санкт-Петербург. Второе место за Архангельской областью, у нее 9% всех выявленных случаев в СЗФО.Тройку лидеров замыкает Мурманская область, отставшая от Архангельской лишь на процент.Коми вместе с Карелией расположилась на четвертом месте по этому показателю.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми назван самый зараженный коронавирусом городСлучаи инфицирования резко выросли за сутки (подробности)