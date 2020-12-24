IT-зона, 3D-моделирование, концертный зал: в деревне Горьковской Сысольского района 23 декабря открылся многофункциональный культурный центр «Радлун». На его строительство было выделено более 52 млн рублей из бюджетов разных уровней.«Социокультурный центр в деревне Горьковской на сегодняшний день один из самых прогрессивных среди тех, которые мы открыли в этом году. Очень яркий, красочный и, что особенно важно, он создан с полным соблюдением всех дизайн-кодов и брендбука модельной библиотеки. Хочется, чтобы с открытием центра культурная жизнь здесь заиграла новыми красками», — отметил министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми — председатель Координационного Совета по культуре СЗФО Сергей Емельянов.Здесь есть концертный зал на 49 мест, модельная библиотека, помещения для занятий творческих коллективов, неформального общения и встреч. И все это, немаловажно, доступно для людей с ограниченными возможностями здоровья.В самом сердце «Радлуна» расположена модельная библиотека. Основу ее интерьера составили элементы коми орнамента и мифологии. Все пространство библиотеки визуально разделено на 3 функциональные зоны, плавно перетекающие друг в друга: детская локация для игр и чтения, IT-зона с двумя компьютеризованными местами с выходом в интернет и пространство для интеллектуального творчества, оборудованное всем необходимым для занятиях в группах: стол-трансформер, интерактивная доска, ноутбук, меловая доска и т. д. Здесь каждый желающий может попрактиковаться в 3D-моделировании, поиграть в различные развивающие и интеллектуальные настольные игры.«Поздравляю жителей деревни с появлением нового «очага культуры»! Убеждена, что социокультурный центр «Радлун» станет местом притяжения для всех сельчан вне зависимости от возраста. Здесь каждый из вас найдет место для отдыха, развлечений, проведения досуга и занятий творчеством. Пусть новое здание станет вторым домом для всех, кто любит искусство», — сказала заместитель председателя правительства Республики Коми Галина Габушева.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамый известный мамонтёнок запел на коми языкеЛюбимый многими поколениями советский мультфильм перевели пятиклассники Мохченской средней школы. Умилительное видео - тут